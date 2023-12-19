Рязанцы обращались к депутатам Облдумы с вопросами о качестве услуг ЖКХ и с проблемой аварийного жилья

Депутаты Рязанской областной Думы провели личные приёмы граждан. Внимание парламентариев рязанцы обращали на качество оказания услуг ЖКХ, переселение из аварийного жилья, а также на другие вопросы.

Депутат Дмитрий Стариков ознакомился с проблемой заявителей из посёлка Сараи. Они проживают в многоквартирном жилом доме, который находится в аварийном состоянии. Заявители рассказали, что их дом был построен в шестидесятые годы «экономным» способом практически без фундамента, без коммуникаций. Дом изношен практически на 100%, расходятся перекрытия, стены и потолки в трещинах. По данному вопросу парламентарий обратится в надзорные органы.

С вопросами о качестве услуг ЖКХ рязанцы обратились к Екатерине Мухиной. Кроме того, на личном приёме граждан были подняты темы оказания помощи в получении медицинских услуг на дому и ремонта дороги во дворе многоквартирного дома. Одна из заявительниц попросила помощи в спасении птиц, которые обитают на пруду около рязанской больницы №11. Была предложена возможность установки специальных автоматов по продаже корма, поделилась Мухина.

К депутату Татьяне Бариновой в рамках горячей линии по вопросам ЖКХ обратились жители посёлка Варские. Они сообщили о неправомерных начислениях за отопление. С 2015 года в квартире заявителей установлено индивидуальное отопление. Согласно действующему законодательству, оплачивать его они должны только в местах общего пользования, при этом счёт за оказание услуги им выставили полностью. По факту произошедшего составлен запрос в Государственную жилищную инспекцию Рязанской области. Вопрос расчёта тарифа на отопление интересовал жительницу Касимова, а житель Михайловского района обратились с жалобой на некачественное предоставление услуги отопления в его доме.

По всем вопросам заявителям были даны разъяснения, каждая из проблем находится под личным контролем парламентариев.