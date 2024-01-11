Четверг, 11 января, 2024
На главнуюНовости Рязани

Рязанцы обеспокоены судьбой уток, живущих на пруду «Серая шейка»

7info
spot_img

Жители Рязани обеспокоены судьбой уток, живущих на пруду «Серая шейка». Птицы целый день сидят в снегу, плавать попросту негде, сообщает ГТРК «Ока».

По данным СМИ, беспокоиться за жизнь уток не стоит — кряквы ночуют в другом месте. На пруд птицы прилетают поесть.

По словам Елены Фиониной, младшего научного сотрудника РГУ имени Есенина, утки в будни прилетают на водоём к началу рабочего дня, в выходные — чуть позже. Они знают, когда люди идут на работу, когда на пруду собираются мамы с детьми.

Кормить водоплавающих можно белым хлебом, запаренной крупой, отрубями, желудями, овощными очистками.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах