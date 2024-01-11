Рязанцы обеспокоены судьбой уток, живущих на пруду «Серая шейка»

Жители Рязани обеспокоены судьбой уток, живущих на пруду «Серая шейка». Птицы целый день сидят в снегу, плавать попросту негде, сообщает ГТРК «Ока».

По данным СМИ, беспокоиться за жизнь уток не стоит — кряквы ночуют в другом месте. На пруд птицы прилетают поесть.

По словам Елены Фиониной, младшего научного сотрудника РГУ имени Есенина, утки в будни прилетают на водоём к началу рабочего дня, в выходные — чуть позже. Они знают, когда люди идут на работу, когда на пруду собираются мамы с детьми.

Кормить водоплавающих можно белым хлебом, запаренной крупой, отрубями, желудями, овощными очистками.