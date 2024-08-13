Вторник, 13 августа, 2024

Рязанцы направили в Курскую область 20 тонн гуманитарного груза

Автор: 7info

Опубликовано

Более 20 тонн гуманитарного груза направили в Курскую область рязанцы. Об этом написал в телеграм-канале губернатор Рязанской области Павел Малков.

Грузовик с помощью жителям пострадавшего региона отправился из Штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» в Рязани. Рязанцы отправили одежду, предметы личной гигиены, постельные принадлежности, питьевую воду, продукты длительного хранения. Также везут холодильники, генераторы, СВЧ-печи.

Павел Малков поблагодарил всех людей, принимавших участие в сборе гуманитарного груза.

Сбор помощи продолжается на базе Штаба в городе Рязани на улице Горького, 49А. Также можно пожертвовать деньги.

Рязанцы направили в Курскую область 20 тонн гуманитарного груза
Рязанцы направили в Курскую область 20 тонн гуманитарного груза
Рязанцы направили в Курскую область 20 тонн гуманитарного груза

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Что известно о 27-летнем рязанце, погибшем после удара на улице Почтовой

Маски и перчатки станут обязательными в автомобильной аптечке с 1 сентября

В Рязанской области для приема жителей приграничных территорий Курской области организованы пункты временного размещения

Губернатор Рязанской области раскритиковал глав районов за неухоженные парки

Около 400 рязанцев спасли за 4 года благодаря вертолету санитарной авиации

В РЖД объяснили, почему билеты из Анапы стоят 86 тысяч

ТНТ и студия SVERDЛOVSK снимают новогоднюю комедию «Звёзды в Сибири»

У 27-летнего рязанца изъяли 48 свертков с наркотиками

На Спортивной в Рязани лихач на скорости пронёсся на красный через переход

На улице Дзержинского в Рязани забил «фонтан»

В Рязанской области обнаружили краснокнижный фиолетовый гриб

Умер мужчина, которого ударил на улице Почтовой 15-летний парень