Рязанцы направили в Курскую область 20 тонн гуманитарного груза

Более 20 тонн гуманитарного груза направили в Курскую область рязанцы. Об этом написал в телеграм-канале губернатор Рязанской области Павел Малков.

Грузовик с помощью жителям пострадавшего региона отправился из Штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» в Рязани. Рязанцы отправили одежду, предметы личной гигиены, постельные принадлежности, питьевую воду, продукты длительного хранения. Также везут холодильники, генераторы, СВЧ-печи.

Павел Малков поблагодарил всех людей, принимавших участие в сборе гуманитарного груза.

Сбор помощи продолжается на базе Штаба в городе Рязани на улице Горького, 49А. Также можно пожертвовать деньги.