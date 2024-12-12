Рязанцы начали получать задержанные пенсии

Вечером в среду, 11 декабря, пенсионеры в Рязанской области начали получать на банковские карты положенные им пенсии. Информация об этом появилась в соцсетях.

Ранее на странице регионального отделения Соцфонда ВКонтакте пользователи Сети сообщили, что положенные 11 декабря выплаты им не поступили. Представители Соцфонда заверили, что все положенные выплаты рязанцы получат уже в ближайшие дни.

— Невыдача денег носит массовый характер — пенсии «подвисли» во всем регионе, — написал телаграм-канал «Новая газета — Рязань».

Автор поста отметил, что пенсионеры оставались в офисе банка, ожидая деньги. На горячей линии сообщили о сбое в выплатах.

В региональном отделении Соцфонда журналисту 7info подтвердили, что все положенные выплаты люди получат в полном объёме.