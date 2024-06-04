Рязанцы могут воспользоваться «Дачной амнистией»

Рязанцам сообщают, что в 2024 году они могут оформить дом или участок в упрощенном порядке.

Дачная амнистия позволяет гражданам в упрощенном порядке поставить на кадастровый учет и зарегистрировать свои права на садовые или жилые дома, построенные на участках для ведения садоводства, ИЖС, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенных пунктов или на участках крестьянско-фермерских хозяйств, а также хозяйственные постройки, для которых не нужно получать разрешение на строительство (гаражи, погреба, навесы, теплицы, сараи, бани и другие).

По общему правилу строительство и регистрация частных домов осуществляется по согласованию с госорганом, уполномоченным на выдачу разрешений на строительство. Для этого требуется:

– подать в уполномоченный орган уведомление о начале строительства;

– получить уведомление о соответствии постройки установленным параметрам, которое доказывает допустимость размещения объекта на данном конкретном участке;

– после завершения строительства подать уведомление об окончании строительства с предоставлением технического плана построенного дома (требуется для кадастрового учета и регистрации права собственности).

По дачной амнистии кадастровый учет и регистрация права собственности осуществляются только на основании технического плана. Правоустанавливающие документы на землю предоставляются лишь в том случае, если право собственности на участок не зарегистрировано в ЕГРН.

Для регистрации по дачной амнистии объект должен соответствовать определенным критериям: дом не должен быть выше 20 метров, иметь не более трех надземных этажей, не состоять из квартир или блок-секций. При этом если площадь дома превышает 500 квадратных метров, для него потребуется разработать и согласовать проектную документацию и провести ее экспертизу.

Также Росреестр проверяет соответствие объекта недвижимости другим ограничениям, например, условиям застройки в зонах с особыми условиями использования территорий. При выявлении нарушений постройка может быть признана самовольной, и ее придется снести.

Дачная амнистия действует ограниченный период времени, и после ее окончания недвижимость, возведенная без уведомления о начале строительства, может быть признана самостроем и снесена по решению суда. Кроме того, без зарегистрированных прав имущество будет невозможно продать, подарить, передать по наследству или застраховать.

Не требуется направлять уведомление в отношении жилого или садового дома, созданных на садовом земельном участке, земельном участке, предназначенном для ИЖС или ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, кадастровый учет которых осуществлен до 04.08.2018 года. Регистрация права собственности на такой дом производится на основании правоустанавливающего документа на соответствующий земельный участок.

Дачная амнистия действует в России с 2006 года и не раз продлевалась. В последний раз это было сделано в июле 2022 года – тогда ее продлили до 1 марта 2031 года.

Для оформления прав на жилой дом или постройку гражданину необходимо подать заявление в Росреестр самостоятельно любым удобным способом: в бумажном виде – по почте, лично обратившись в орган регистрации прав, в любой МФЦ или направить в электронном виде через личный кабинет на сайте Росреестра (потребуется сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи).

К заявлению прилагаются следующие документы:

декларация об объекте недвижимости и технический план объекта, подготовленный кадастровым инженером;

правоустанавливающие документы на земельный участок, если ваше право на участок еще не зарегистрировано в ЕГРН;

документ, подтверждающий соответствующие полномочия представителя заявителя (если с заявлением обращается его представитель, то нотариально удостоверенная доверенность);

квитанция об оплате государственной пошлины за регистрацию права собственности, которая составляет 350 рублей.

Наследники также могут воспользоваться упрощенным порядком оформления жилого или садового дома, расположенного на соответствующем земельном участке, если право наследодателя на такой дом не было зарегистрировано в установленном порядке.

Для этого вместе с пакетом необходимых документов нужно представить в орган регистрации прав свидетельство о праве на наследство на земельный участок, на котором расположен такой дом. В этом случае государственная регистрация права собственности наследника на земельный участок и расположенный на нем жилой дом (а также постановка на кадастровый учет этого дома при наличии соответствующих заявления и документов, если дом не учтен в ЕГРН) осуществляются одновременно.

Размер пошлины за регистрацию права в случае наследования будет составлять 2000 рублей.