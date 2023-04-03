Рязанцы могут поучаствовать в сборе корма для бездомных животных

С 3 по 27 апреля в Центральной городской библиотеке им. С.А. Есенина работает пункт сбора корма для бездомных животных «Сундучок добра». Принести корм в пункт сбора можно с 9 до 19 часов.

Благотворительная акция «Хвостатый проект» реализуется «Есенинкой» с января этого года. Цикл мероприятий направлен на вовлечение жителей в решение проблемы безнадзорности животных в Рязани и оказание посильной помощи для их содержания.

Старт проекту дала акция «Помоги другу». Свыше 140 человек собрали много медикаментов, сухого корма, консервов, круп, макарон, подстилок и одеял. Собранная помощь уже передана в городские приюты для бездомных животных.