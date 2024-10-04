Рязанцы могут получить деньги на оплату ЖКУ

Жители Рязани и области могут получить субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Подробности сообщили в региональном министерстве труда и соцзащиты населения.

Рассчитывать на возмещение части оплаты за ЖКУ могут рязанцы, у которых эти выплаты превышают 18% от общего дохода всех членов семьи, даже если они являются нанимателями помещений и зарегистрированы по другому месту жительства.

Обязательные условия: наличие гражданства РФ, прописка по месту жительства и отсутствие долгов за ЖКУ.

С октября 2024 года оформленные ранее субсидии продлеваются автоматически, гражданам не надо будет каждые полгода обращаться к чиновникам за подтверждением выплат.

Но ряд документов, в частности справку о размере стипендии или уровне дохода самозанятого, рязанцам необходимо предоставить самостоятельно.

По данным правительства региона, с начала 2024 года выплаты на сумму, превышающую 137 млн рублей, получили 18 тысяч рязанских семей.

Выплату можно оформить в МФЦ, отделе социальной защиты и на портале Госуслуг. Подробнее здесь или по телефону Единого контакт-центра 8-800-100-00-01.