Рязанцы могут подать заявку на главную премию страны

Жители Рязанской области могут претендовать на получение главной просветительской премии страны.

Просветительская награда «Знание.Премия» Российского общества «Знание» учреждена для признания достижений российских деятелей, педагогов, лекторов, авторов, блогеров в области просвещения, популяризаторов науки. Также она призвана отметить просветительские проекты из разных областей.

Чтобы получить просветительскую награду «Знание.Премия», нужно пройти несколько этапов отбора, получить высокие оценки экспертов, а также признание общественности в онлайн-голосовании.

«Ежегодно на главную просветительскую премию страны подают заявки несколько тысяч человек. Это те люди, которые делятся своими разработками с окружающими, лучшие лекторы и разработчики современного просветительского контента. Для меня большая честь – принять участие в премии в 2024 году. Являясь лектором Российского общества «Знание», с удовольствием участвовала в активностях под эгидой общества. Это также дает возможность продвижения моих авторских образовательных разработок для молодежи, например проекта «Передовая школа иссле6дователя и изобретателя», – поделилась участница «Знание.Премия» этого года, кандидат технических наук, начальник отдела проектно-грантовых инициатив и научной деятельности РГУ имени С.А. Есенина Александра Бакулина.

Как отметил директор филиала Российского общества «Знание» в Рязанской области Александр Селиванов, с этого года общество расширило категории участников, включив юных просветителей, в том числе, из-за рубежа, в состав номинантов.

«Это решение позволяет нашей молодежи и людям из дружественных государств пополнить ряды просветителей, чей творческий вклад может и должен быть оценен по достоинству в рамках главной просветительской премии в стране и на пространстве большой Евразии. Участниками могут стать и целые организации, которые добились успехов в просвещении, независимо от основной сферы деятельности, со своими просветительскими проектами и продуктами. Ждем заявок до 30 сентября!», – прокомментировал Александр Селиванов.

Всего в премии представлено 19 номинаций, охватывающих все сферы жизни: культуру и искусство, историю, науку и технологии, бизнес, экономику и право и др.

В прошлом сезоне поступило 18 304 заявки из 89 регионов России и 34 стран. По итогам отборочных этапов всех 19 номинаций были определены 97 номинантов.

«На мой взгляд, это важный шаг для популяризации организации «Российское Общество знаний» в целом и повод лишний раз заявить о себе в качестве эксперта, чтобы привлечь внимание других специалистов для участия в конкурсе», – отметил неоднократный участник конкурса кандидат политических наук, Почётный юрист Рязанской области Самир Гараев.

Подать заявку на участие можно на официальном сайте премии до 30 сентября: https://award.znanierussia.ru/.