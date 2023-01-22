Рязанцы могут оформить электронный ветеринарный сертификат для поездки за границу с питомцем

Владельцы домашних животных могут оформить ветеринарный сертификат в электронном виде в компоненте eCert для поездки за рубеж. Что для этого нужно, рассказали в Управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Необходимо внести данные в онлайн-заявку на оформление ветеринарного документа. Система eCert позволяет внести в сертификат все необходимые сведения, включая данные о проведённых вакцинациях и обработках против паразитов, а также о предстоящей поездке: маршруте следования, транспортном средстве и месте назначения.

Владелец домашнего животного может удалённо направить в Управление Россельхознадзора необходимые данные, что значительно сократит время проведения ветеринарного контроля и выдачи сопроводительных документов.

Инструкция о подаче заявки размещена на сайте ВетИС.