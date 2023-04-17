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Понедельник, 17 апреля, 2023
Татьяна Проводина

Рязанцы голосуют за объекты благоустройства в 2024 году

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Источник: сайт нацпроекта "Жильё и городская среда"

В Рязани дан старт голосованию за объекты благоустройства в следующем году. Горожанам предлагаются на выбор 26 территорий, – сообщает Telegram канал Рязанская сплетница.

В частности, впервые среди вариантов предлагается зелёная зона в Солотче возле санатория «Сосновый бор».

На выбор предлагаются пространства, имеющие значение в целом для города, а не для отдельных районов. Например, часть набережной Трубежа возле памятника Есенину и сквер у Рязанского кремля.

В списке для голосования и локальные объекты — в частности, Черезовские пруды, сквер «Рязань-2», зелёная зона в посёлке Соколовка, сквер в районе «Ленты» на Касимовском шоссе.

Победят только 4 проекта. Голосование проходит с 15 апреля по 31 мая 2023 года.

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