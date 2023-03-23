Рязанцев приятно удивило отсутствие утренней пробки на выезде из Канищево

Рязанцы поделились впечатлениями от утреннего трафика на выезде из Канищево. Автор публикации в группе Рязань ВКонтакте задал вопрос, как выезжали из спального района водители утром 23 марта.

«На удивление сегодня нет пробки на выезде из Канищево и на Северной, как вчера. Неужели настроили светофор как-то нормально после вчерашнего апокалипсиса?» – говорится в сообщении.

В комментариях горожане предполагают, что работу светофора отрегулировали. Кроме того, трафик сейчас невысокий, по мнению рязанцев, из-за каникул в школах.

Напомним: накануне из-за изменения режима работы светофора на этом участке образовалась большая пробка.