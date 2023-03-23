Четверг, 23 марта, 2023
Татьяна Проводина

Рязанцев приятно удивило отсутствие утренней пробки на выезде из Канищево

На главнуюНовости Рязани
Image by Freepik

Рязанцы поделились впечатлениями от утреннего трафика на выезде из Канищево. Автор публикации в группе Рязань ВКонтакте задал вопрос, как выезжали из спального района водители утром 23 марта.

«На удивление сегодня нет пробки на выезде из Канищево и на Северной, как вчера. Неужели настроили светофор как-то нормально после вчерашнего апокалипсиса?» – говорится в сообщении.

В комментариях горожане предполагают, что работу светофора отрегулировали. Кроме того, трафик сейчас невысокий, по мнению рязанцев, из-за каникул в школах.

Напомним: накануне из-за изменения режима работы светофора на этом участке образовалась большая пробка.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации