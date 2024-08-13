Рязанцев пригласили обсудить проект благоустройства парка Морской славы

Мэрия Рязани пригласила горожан обсудить проект благоустройства парка Морской славы в Канищево.

Парк стал победителем голосования граждан за объекты благоустройства общественных территорий города. Работы, финансируемые по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды», стартуют в 2025 году.

Рязанцы могут принять участие в обсуждении, которое пройдёт 14 августа на территории парка. Начало в 18:00.

Администрация Рязани напомнила, что планируется благоустроить Черезовские пруды в Дашково-Песочне, Лесопарк, площадь Победы.

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