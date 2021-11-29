Рязанцев приглашают проверить свои финансовые знания

Смогут ли рязанцы распознать мошенников? Узнать это они смогут, ответив на вопросы четвертого Всероссийского онлайн-зачета по финансовой грамотности, который проводят Банк России и Агентство стратегических инициатив. Зачет пройдет с 30 ноября по 16 декабря 2021 года. В этом году впервые можно принять участие не только в личном зачете, но и собрать друзей или коллег для командного соревнования.

Вопросы касаютсятакже инвестирования,платежных карт, вкладов, кредитов, пенсий, страхования, налогов. Проверить свою финансовую грамотность могут и предприниматели, для них подготовлен отдельный зачет, где собранывопросы, в частности, о различных инструментах финансирования и государственных мерах поддержки.

Тестирование традиционно разделено на два уровня сложности: базовый – длятех, кто только начинает разбираться в финансах, и продвинутый, который могут пройти уже получившие опыт использования разных финансовых продуктов иуслуг.В каждом уровне по 30 вопросов, на прохождение испытания дается одинчас. Пройти индивидуальный зачет можно несколько раз,количество попыток неограничено, чтобы получить именной сертификат, нужно правильно ответить на 20 и более вопросов. На каждый неправильный ответ участник получит его анализ с рекомендацией дополнительных обучающих материалов потеме.

В прошлом году рязанцы прошли все виды Всероссийского онлайн-зачета по финансовой грамотности почти 21 тысячу раз, из них 1714 – для бизнеса. Три четверти жителей области справились с заданием успешно, это один из лучших результатов среди российских регионов.