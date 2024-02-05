Рязанцев приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе рисунков

Региональное министерство территориальной политики информирует о начале нового конкурса для детей и родителей, который проходит в рамках Всероссийского проекта «Всей семьей».

Проект приурочен к Году семьи, которым решением Президента РФ В.В. Путина объявлен 2024 год. Он инициирован общественной организацией «Я помогаю детям» и направлен на укрепление традиционных семейных ценностей.

Новый конкурс, объявленный в рамках проекта, адресован детям и их родителям. Необходимо придумать, как бы хотелось провести время #всейсемьей и изобразить это на специальном бланке.

Итоги конкурса будут подведены 27 февраля. Авторы самых оригинальных работ получат сертификаты на полезные семейные покупки.

Для участия в конкурсе рисунков могут необходимо зарегистрироваться на странице проекта.

Подробная информация о проекте на его официальном сайте.

ВсейСемьей #ВсейСемьей62