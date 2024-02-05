Понедельник, 5 февраля, 2024
На главнуюНовости Рязани

Рязанцев приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе рисунков

7info
spot_img

Региональное министерство территориальной политики информирует о начале нового конкурса для детей и родителей, который проходит в рамках Всероссийского проекта «Всей семьей».

Проект приурочен к Году семьи, которым решением Президента РФ В.В. Путина объявлен 2024 год. Он инициирован общественной организацией «Я помогаю детям» и направлен на укрепление традиционных семейных ценностей.

Новый конкурс, объявленный в рамках проекта, адресован детям и их родителям. Необходимо придумать, как бы хотелось провести время #всейсемьей и изобразить это на специальном бланке. 

Итоги конкурса будут подведены 27 февраля. Авторы самых оригинальных работ получат сертификаты на полезные семейные покупки.

Для участия в конкурсе рисунков могут необходимо зарегистрироваться на странице проекта.

Подробная информация о проекте на его официальном сайте.  

ВсейСемьей #ВсейСемьей62

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

«Камаз» сбил жителя Касимовского района на улице в Рязани

Новости Касимова
Пострадавшему пешеходу потребовалась помощь медиков.

4 объекта построят в Рязанской области в 2024 году по программе «Чистая вода»

Новости Рязани
К концу 2024 года цель – обеспечить качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 94,3% жителей региона

Артисты пригласили рязанцев на спектакль «Вы все трое — мой отец?»

Новости Рязани
Спектакль пройдёт в МКЦ 11 февраля. Начало в 19.00.

Вадим Решетник уволен с должности руководителя Минстроя Забайкалья

Новости Рязани
Соответствующее решение принял губернатор Забайкалья, распоряжение подписано 5 февраля.

В Рязанской области проиндексировано на 7,4% более 40 соцвыплат и пособий

Новости Рязани
Все повышения ОСФР по Рязанской области провело беззаявительно, поэтому рязанцам не нужно было никуда обращаться или подавать какие-либо заявления