Рязанцев приглашают принять участие в «Первоапрельском забеге»

«Первоапрельский забег» пройдёт в Рязани 1 апреля на территории Верхнего городского парка. К участию приглашаются все желающие, информирует мэрия.
Главное условие участие – допуск врача и костюм или атрибут, связанный с праздником.
Заявки для участия в забеге принимаются до 18.00 30 марта delveys-r@yandex.ru или по адресу: ул. Ленина, д. 35, каб. 204, тел. 25-51-36.
Мероприятие пройдёт в 15.00.
Программа соревнований:
- 14.15-14.55 — регистрация участников;
- 15.00 — торжественное открытие соревнований;
- 15.15 — старт забегов по возрастным группам;
- 16.30 — награждение победителей и призеров.
Победители и призёры «Первоапрельского забега» получат памятные призы и грамоты. Награды будут разыграны в следующих номинациях:
- Самый юный участник (мальчик/девочка),
- За волю к победе,
- Самый оригинальный костюм,
- Удачный дебют (взрослый+ребенок),
- Самый многочисленный коллектив.