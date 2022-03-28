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Понедельник, 28 марта, 2022

Рязанцев приглашают принять участие в «Первоапрельском забеге»

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Рязанцев приглашают принять участие в «Первоапрельском забеге»

7info7

«Первоапрельский забег» пройдёт в Рязани 1 апреля на территории Верхнего городского парка. К участию приглашаются все желающие, информирует мэрия.

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Главное условие участие – допуск врача и костюм или атрибут, связанный с праздником.

Заявки для участия в забеге принимаются до 18.00 30 марта delveys-r@yandex.ru или по адресу: ул. Ленина, д. 35, каб. 204, тел. 25-51-36.

Мероприятие пройдёт в 15.00.

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Программа соревнований:

  • 14.15-14.55 — регистрация участников;
  • 15.00 — торжественное открытие соревнований;
  • 15.15 — старт забегов по возрастным группам;
  • 16.30 — награждение победителей и призеров.

Победители и призёры «Первоапрельского забега» получат памятные призы и грамоты. Награды будут разыграны в следующих номинациях:

  • Самый юный участник (мальчик/девочка),
  • За волю к победе,
  • Самый оригинальный костюм,
  • Удачный дебют (взрослый+ребенок),
  • Самый многочисленный коллектив.

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