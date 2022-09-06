Вторник, 6 сентября, 2022
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Рязанцев приглашают на праздник в честь открытия Дней финансовой грамотности в Рязанской области

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Жителей Рязани приглашают принять участие в городском празднике, который даст старт Дням финансовой грамотности Рязанской области. Он пройдет 6 сентября на улице Почтовой и Лыбедском бульваре с 16.30 до 19.00.

Организаторы приготовили развлекательную и образовательную программу для всех возрастов. Гости праздника увидят выставку о том, как делали и перевозили деньги, смогут проверить подлинность банкнот в своих кошельках, научатся распознавать мошенников, получат консультации по финансовым продуктам и услугам. Также их ждут игры, викторины, творческие задания и фотозоны, можно будет измерить свой рост в рублях и отчеканить памятный жетон. Желающих узнать больше об истории банковской системы города в XIX и начале XX веков в 17.30 приглашают на экскурсию «Рязань финансовая». Кроме того, будет работать лекторий, в котором эксперты помогут слушателям получить дополнительные финансовые знания.

Одновременно на сцене перед зрителями выступят творческие коллективы Рязани, а в 18 часов артисты социального театра РГУ имени Есенина покажут постановку, где финал истории будет зависеть от решения зрителей.

Дни финансовой грамотности Рязанской области будут идти с 6 по 16 сентября. В рамках Дней запланированы очные и онлайн-мероприятия в Рязани и районах области: лекции, игры, мастер-классы для разных категорий участников, от школьников до пенсионеров. Онлайн-мероприятия будут транслироваться в группе «ФинТьютор» в социальной сети «Вконтакте».

Рязанцев приглашают на праздник в честь открытия Дней финансовой грамотности в Рязанской области

Возрастное ограничение 6+

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