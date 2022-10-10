Рязанцев приглашают на «Первый урок»

12 октября 2022 года в 15.00 на малой сцене Рязанского театра драмы состоится показ монодрамы «Первый урок» Йорга Менке-Пайцмайера в переводе Татьяны Троицкой. Режиссер-постановщик – Юрий Печенежский, художник-постановщик – Надежда Скоморохова.

Вниманию зрителей предлагается постановка в новом для российского театра формате «Театр в классной комнате». Как понятно из названия, действие будет происходить в школе, в обычном школьном классе. Этот вариант сценического действия помогает актеру выступить проявителем проблемы и сместить центр действия в «зал», и тогда главным действующим лицом становится аудитория, зрители. Тем самым, спектакль становится интерактивным, что особенно интересно современному зрителю. Принять участие в действии, в решении судьбы героя, в оценке его действий, — все это важно для личности, находящейся в моменте определения своих жизненных приоритетов.

Спектакль не дает простых ответов, а, скорее предлагает начать обсуждение некоторых тем, дает возможность начать слушать и слышать друг друга, преодолевая предубеждения, знакомиться с возможными вариантами поведения в сложных ситуациях.

В спектакле заняты артисты: Владислав Пантелеев, Денис Чистяков.

Возрастное ограничение 12+

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