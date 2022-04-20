Рязанцев приглашают на открытие студий волонтёрского центра безвозмездной медиапомощи МКЦ

28 апреля 2022 года в 17.30 в Муниципальном культурном центре города Рязани состоится открытие двух студий медиаплощадки для сохранения и популяризации творчества коллективов Рязани и Рязанской области – Волонтёрский центр безвозмездной медиапомощи «ИМПУЛЬС». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Он стал победителем первой волны конкурса.

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Основная цель проекта — создание медиатеки, в которую войдут оцифрованные нематериальные культурные ценности, сохраняемые солистами и коллективами Рязани и Рязанской области, обеспечение доступа широкой аудитории к контентупроекта.

Волонтёрский центр безвозмездной медиапомощи «ИМПУЛЬС» – это первая городская площадка для обучения волонтеров работе с аудио- и видеоинформацией, готовящая волонтёров для создания медиаконтента. Она объединяет в себе производственно-техническую, практико-ориентированную и профориентационную базы и учебный центр для молодых медиаспециалистов города Рязани. Медиацентр «ИМПУЛЬС» оснащен достаточно современной техникой, которая позволяет окунуться в профессиональную среду и получить первый опыт работы с оборудованием, аналоги которого используется сегодня в индустрии.

На базе площадки с декабря 2021 года запущены образовательные интенсивы, где каждый волонтёр осваивает навыки фото и видеосъемки, работы со звуком, как со студийным, так и со сценическим, получает профессиональные консультации и советы от практикующих наставников, прошедших в рамках проекта дополнительные образовательные программы по своим направлениям. В первом сезоне обучение проходят примерно 30 человек. В результате занятий участники проекта получают практические навыки работы с оборудованием, программным обеспечением и оттачивают их на съёмках мероприятий и конкурсов, проходящих в МБУК «МКЦ города Рязани». В дальнейшем, при подготовке собственных роликов, волонтёры проекта соприкоснутся с традиционным народным творчеством и примут участие в мастер-классах от приглашенных практикующих специалистов индустрии.

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В рамках первого этапа проекта уже подготовлены основы методической и материально-технической базы, что позволяет начать создание архива нематериального культурного наследия традиционных рязанских ценностей в сети интернет. С мая начнётся второй этап реализации проекта, ещё более насыщенный и интересный, а для тех, кто ещё не решился прийти в качестве волонтёра к нам в «Импульс», есть время подумать, второй набор планируется в декабре этого года. Партнерами проекта выступают: Региональное отделение Общественного движения волонтеры культуры (Волонтеры культуры Рязанской области), Рязанская областная общественная организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодёжи», Министерство по делам территорийи информационной политике Рязанской области.

Информационный партнёр проекта: Рязанское информационное агентство «7 новостей».