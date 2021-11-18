Рязанцев приглашают на мюзикл «Интрига»

17 ноября в Рязанском музыкальном театре состоялся предпремьерный показ мюзикла В. Кондрусевича «Интрига» по пьесе Э. Скриба «Стакан воды».

Режиссёр мюзикла Урсула Макарова рассказала о работе над постановкой.

Работа была сложной, но очень интересной. Это мой первый мюзикл за последние 23 года. Новый опыт – это всегда прекрасно, волнующе, пугающе и интригующе. Самым сложным для меня было совместить музыкальную часть и драматическую. В драмтеатре музыка используется как некая помощь. А здесь музыка – самый главный действующий персонаж, и нужно было исходить именно из этого. Надеюсь, что я этому научилась, – отметила Урсула.

Спектакль идет в сопровождении оркестра. Над постановкой работали два дирижера – Ринат Бикташев и Екатерина Васильева. Делясь впечатлениями от совместной работы, оба дирижера пришли к единогласному мнению – работать в паре не только интересно, но и очень полезно.

Совместная работа предполагает обсуждение, взаимопомощь. Очень здорово, что мы работали вдвоем с Екатериной. Мне кажется, что у нас получилось придти к консенсусу и поставить интересный и захватывающий спектакль, – отметил Ринат.

Рассказывая о своих героях, Ирина Маненкова (герцогиня Мальборо) и Валерий Вахрамеев (лорд Болингброк) подчеркнули, что их героев связывает… интрига, а уж какая – политическая или любовная – решать зрителям.

Мы представляем две противоборствующие партии. И наша задача – победить. Кроме этого, мы еще и антагонисты на почве личных отношений. Если бы наши герои противоборствовали только на политическом фронте, то может быть, все было бы менее напряженно. Но встретились две сильных личности, соперничающие еще и между собой, – рассказали артисты.

Действие разворачивается при королевском дворе Англии в период войны с Францией. Но поводом для захватывающей авантюры становятся не только политические интересы, но и любовь. За внимание молодого офицера Мешема (Алексей Никифоров) борются сразу три женщины: сама королева Анна (Ирина Воликова), влиятельная герцогиня Мальборо и его возлюбленная Абигайль (Наталья Нелюбина). Когда личные интересы затмевают и придворный этикет, и интересы страны, в ход идут самые разные приёмы. В результате кто-то теряет всё, кто-то добивается успеха, а побеждает – любовь.

Премьера мюзикла состоится в 19.00 18 ноября 2021 года в Рязанском музыкальном театре.

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