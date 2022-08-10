Рязанцев приглашают на концерт ансамбля «Белые росы» из Белоруссии

Концерт заслуженного коллектива из Белоруссии пройдёт в Рязанском дворце молодёжи 25 августа в 17 часов.

Ансамбль танца, музыки и песни выступит в Рязани в рамках культурной программы V Международного форума древних городов «Нарядный мир», – сообщает Рязанская филармония ВКонтакте.

Вход на концерт по пригласительным билетам, которые можно получить в кассе областной филармонии и в кассе РДМ.

Количество мест ограничено!

Телефоны касс: +7 (4912) 28-05-56, +7 (4912) 92-23-20

Возрастное ограничение 6+