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Четверг, 24 февраля, 2022

Рязанцев приглашают на иммерсивный Бранч для молодоженов «Свадьба из будущего»

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Рязанцев приглашают на иммерсивный Бранч для молодоженов «Свадьба из будущего»

Александр Ильин

В Рязани 13 марта в ресторане «Cavalli» состоится иммерсивный Бранч для молодоженов «Свадьба из будущего».

«Наша новая добрая традиция встречать ежегодно свадебный сезон необычно, ярко, вкусно и с пользой!»

«Наш бранч — это теплая, уютная встреча, как будто свадьба, которую мы все вместе проведем и посмотрим. Именно поэтому количество мест ограничено и участие необходимо зарегистрировать заранее»

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Что Вас ждёт?

  • Путешествие по самым ярким моментам свадебного дня, вы можете принять личное участие в любом этапе мероприятия.
  • Знакомство со свадебными специалистами и их работами.
  • Фотосессии на ярких фотозонах.
  • Подарки от партнёров проекта.
  • Ответы на волнующие Вас вопросы.

«Мы предлагаем немного заглянуть в будущее и окунуться в атмосферу свадебного дня».

Организатор – Свадебное агентство «От и До».

Приглашаются все рязанцы! 

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Регистрация WA по номеру: 89209886562.

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