Рязанцев приглашают на иммерсивный Бранч для молодоженов «Свадьба из будущего»

«Наша новая добрая традиция встречать ежегодно свадебный сезон необычно, ярко, вкусно и с пользой!»

«Наш бранч — это теплая, уютная встреча, как будто свадьба, которую мы все вместе проведем и посмотрим. Именно поэтому количество мест ограничено и участие необходимо зарегистрировать заранее»