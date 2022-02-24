Рязанцев приглашают на иммерсивный Бранч для молодоженов «Свадьба из будущего»

В Рязани 13 марта в ресторане «Cavalli» состоится иммерсивный Бранч для молодоженов «Свадьба из будущего».
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Что Вас ждёт?
- Путешествие по самым ярким моментам свадебного дня, вы можете принять личное участие в любом этапе мероприятия.
- Знакомство со свадебными специалистами и их работами.
- Фотосессии на ярких фотозонах.
- Подарки от партнёров проекта.
- Ответы на волнующие Вас вопросы.
Организатор – Свадебное агентство «От и До».
Приглашаются все рязанцы!
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Регистрация WA по номеру: 89209886562.