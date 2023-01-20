Рязанцев приглашают на детский праздник в «М5 Молл»

В субботу, 21 января, в ТРЦ «М5 Молл» пройдут бесплатные мастер-классы с аквагримом и детский праздник. На этот раз для юных гостей подготовлена интерактивная сказочная программа «Подводный мир», в которой участникам предстоит пройти сложные испытания и помочь сказочной героине отыскать потерянный голос.

Завершится праздник красочным мыльным шоу.

Начало мастер-класса в 14:00, детского праздника — в 15:00, вход свободный.

Место проведения: зона Трёх фонтанов (фудкорт «М5Молл»).

Возрастное ограничение 0+