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Рязанцев приглашают на детский праздник в «М5 Молл»

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В субботу, 21 января, в ТРЦ «М5 Молл» пройдут бесплатные мастер-классы с аквагримом и детский праздник. На этот раз для юных гостей подготовлена интерактивная сказочная  программа «Подводный мир», в которой участникам предстоит пройти сложные испытания и помочь сказочной героине отыскать потерянный голос.

Завершится праздник красочным мыльным шоу.

Начало мастер-класса в 14:00, детского праздника — в 15:00, вход свободный. 

Место проведения: зона Трёх фонтанов (фудкорт «М5Молл»).

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