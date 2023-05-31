Рязанцев приглашают на благотворительный кинопоказ

1 июня — международный день защиты детей. Есть дети, у которых нет родных и близких, и они особенно нуждаются в поддержке и внимании. Подростку из детского дома сложно найти семью, но он может найти друга.

В поддержку детей, которые воспитываются в детских домах, некоммерческая организация «ПроДетство» проводит благотворительный кинопоказ.

8 июня в 18:30 приглашаем в кинотеатр «Киномакс» на просмотр документального фильма «Искра», рассказывающего о судьбах 4 выпускников детских домов. О том, как может сложиться жизнь таких ребят, когда рядом оказывается человек, которому не все равно, который рядом, который дает главное — поддержку.

Также в этот вечер состоится премьера короткометражного фильма-ролика «Я — Наставник!» о Лизе и её наставнице Насте (режиссер Никита Колесов).

Бесплатная регистрация по ссылке.

Возрастное ограничение 6+