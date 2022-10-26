Рязанцев предупреждают о мошенниках, которые представляются сотрудниками Банка России

В Рязанском отделении Банка России предупредили о мошеннической схеме, которая получила большое распространение.
Злоумышленники действуют в два этапа. Сначала гражданину поступает звонок, его информируют о сомнительных операциях, которые якобы проходят по карте или счёту. Позже, чтобы вызвать доверие у жертвы, присылают поддельное удостоверение. Причём в документе могут быть печать, логотип и даже имена реальных сотрудников Банка России. Мошенник пытается узнать данные карты гражданина, призывает перевести средства на чужой счёт или оформить кредит. Деньги уходят злоумышленнику.
В Банке России напоминают, что регулятор не работает с физическими лицами как с клиентами, не ведёт их счета, не звонит им, а сотрудники не направляют никому копии своих документов.
Начальник отдела безопасности рязанского отделения Банка России Владимир Гришин объясняет, что при подобном звонке следует прервать разговор.
Задать вопрос сотруднику Банка России можно по телефону 8 (800) 300-3000 или в чате приложения «ЦБ онлайн». На своём сайте регулятор публикует основные схемы мошенничества.
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