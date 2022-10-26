Рязанцев предупреждают о мошенниках, которые представляются сотрудниками Банка России

В Рязанском отделении Банка России предупредили о мошеннической схеме, которая получила большое распространение.

Злоумышленники действуют в два этапа. Сначала гражданину поступает звонок, его информируют о сомнительных операциях, которые якобы проходят по карте или счёту. Позже, чтобы вызвать доверие у жертвы, присылают поддельное удостоверение. Причём в документе могут быть печать, логотип и даже имена реальных сотрудников Банка России. Мошенник пытается узнать данные карты гражданина, призывает перевести средства на чужой счёт или оформить кредит. Деньги уходят злоумышленнику.

В Банке России напоминают, что регулятор не работает с физическими лицами как с клиентами, не ведёт их счета, не звонит им, а сотрудники не направляют никому копии своих документов.

Начальник отдела безопасности рязанского отделения Банка России Владимир Гришин объясняет, что при подобном звонке следует прервать разговор.

Владимир Гришин: «Если есть сомнения в сохранности средств на счёте, позвоните в свой банк по его официальному номеру, указанному на оборотной стороне карты или на сайте кредитной организации»

Задать вопрос сотруднику Банка России можно по телефону 8 (800) 300-3000 или в чате приложения «ЦБ онлайн». На своём сайте регулятор публикует основные схемы мошенничества.

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