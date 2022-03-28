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Понедельник, 28 марта, 2022

Рязанцев предупредили об усилении ветра и небольших осадках

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Рязанцев предупредили об усилении ветра и небольших осадках

7info7

Администрация Рязани выпустила метеопредупреждение: по сообщению синоптиков, 29 марта ожидается усиления ветра и небольшие осадки.

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В ночь на вторник столбики термометров будут колебаться от -2 до +3 градусов. Днём потеплеет до +8 градусов. Ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут небольшие осадки, на дорогах возможна гололедица.

Ветер юго-западный, до 11 м/с. Местами его порывы будут достигать 17 м/с.

В мэрии предупредили, что сильный ветер может повредить рекламные щиты, линии электропередач и даже повалить деревья. В такую погоду важно не стоять под шаткими конструкциями пешеходам, а автомобилистам – быть аккуратнее на дорогах.

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