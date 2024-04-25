Четверг, 25 апреля, 2024

Рязанцев предупредили об усилении ветра 25 апреля

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от gpointstudio на Freepik

По прогнозу Рязанского гидрометцентра до конца суток 25 апреля на территории региона ожидается усиление ветра. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России

Порывы ветра могут достигать 12-17 м/с.

Избегайте нахождения под линиями электропередач, деревьями и ветхими конструкциями.

Закройте окна и форточки.

Ограничьте поездки на автомобиле, особенно на дальние расстояния.

Убедитесь, что ваши вещи надежно зафиксированы на балконах и лоджиях.

При необходимости обратитесь за помощью к спасательным службам.

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