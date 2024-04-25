Рязанцев предупредили об усилении ветра 25 апреля

По прогнозу Рязанского гидрометцентра до конца суток 25 апреля на территории региона ожидается усиление ветра. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России
Порывы ветра могут достигать 12-17 м/с.
Избегайте нахождения под линиями электропередач, деревьями и ветхими конструкциями.
Закройте окна и форточки.
Ограничьте поездки на автомобиле, особенно на дальние расстояния.
Убедитесь, что ваши вещи надежно зафиксированы на балконах и лоджиях.
При необходимости обратитесь за помощью к спасательным службам.