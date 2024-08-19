Рязанцев предупредили о жаре 19 и 20 августа

По данным Гидрометцентра Рязанской области, 19–20 августа в дневное время на территории региона ожидается жара до 30…33°С. Метеопредупреждение опубликовал сайт регионального ГУ МЧС России.

Чтобы защититься от негативного воздействия солнца, старайтесь избегать прямых солнечных лучей. Носите светлую, дышащую одежду и головной убор. Двигайтесь медленно, старайтесь чаще находиться в тени.

В жаркую погоду сухая трава воспламеняется мгновенно. Главное управление МЧС России по Рязанской области настоятельно просит гостей и жителей региона соблюдать требования особого противопожарного режима.