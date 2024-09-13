Пятница, 13 сентября, 2024

Рязанцев предупредили о возможных проблемах с телерадиосигналом

Автор: Алексей Самохин

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С 16 по 22 сентября возможны кратковременные перерывы в трансляции телерадиосигнала в ряде населённых пунктов из-за плановых работ на антенно-мачтовых сооружениях (АМС). Об этом сообщил ОРТПЦ «Рязанский».

Временные отключения будут происходить по следующему графику:

Мосолово

— 17 и 18 сентября: программы РТПС-1, РТПС-2, Радио Русский Хит, Авторадио, Радио России, ТКР-ФМ с 08:00 до 17:00.

Парфеново

— 20 сентября: программы РТПС-1, РТПС-2, ТКР-ФМ, Радио России с 10:00 до 16:00.

Салтыково

— 20 сентября: программы РТПС-1, РТПС-2, ТКР-ФМ с 09:00 до 15:00.

Эти временные перерывы связаны с проведением технических работ на объектах.

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