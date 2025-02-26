По данным Гидрометцентре, утром 26 февраля на территории Рязанской области местами ожидается туман с видимостью 200 — 700 м. Об этом говорится в метеопредупреждении, опубликованном региональным ГУ МЧС России.

При тумане возникают такие факторы опасности как снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий. Чтобы максимально обезопасить себя во время тумана, необходимо:

— лицам, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, воздержаться от выхода на улицу;

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— пешеходам быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог;

— водителям транспортных средств снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения;

— водителям также следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений;

— помните, что на скользкой дороге нельзя тормозить резко.

Если Вы стали участником или свидетелем трагедии, для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону — 01, мобильная связь — 101, единый номер вызова экстренных служб — 112.

Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Рязанской области — 8 (4912) 20-24-90.