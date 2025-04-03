Рязанцев предупредили о ядовитой гадюки, которая проснулась в области

В Рязанской области с началом весны просыпаются змеи. Чаще всего можно встретить безобидного ужа, но в области водятся и гадюки — один из видов ядовитых змей. Об этом сообщает минестерство природы области.
Как отличить гадюку от безобидного ужа? Длина тела ужа до 1,5 м, в то время как гадюка достигает до 70 см в длину. У ужа овальная форма головы, по бокам которой могут быть ярко-желтые пятна. У гадюки треугольная форма головы и зигзагообразный рисунок на спине.
Что делать, если увидели змею? Эти пресмыкающиеся нападают только, если чувствуют опасность, поэтому:
- не делайте резких движений;
- не трогайте змею;
- медленно отступите назад.
Если вас укусила гадюка, нужно:
- принять антигистаминный препарат;
- пить много воды;
- вызвать скорую или самостоятельно приехать в больницу.
Что нельзя делать при укусе гадюки:
- накладывать жгут;
- надрезать кожу на месте укуса;
- пить алкоголь.