Рязанцев предупредили о ядовитой гадюки, которая проснулась в области

В Рязанской области с началом весны просыпаются змеи. Чаще всего можно встретить безобидного ужа, но в области водятся и гадюки — один из видов ядовитых змей. Об этом сообщает минестерство природы области.

Как отличить гадюку от безобидного ужа? Длина тела ужа до 1,5 м, в то время как гадюка достигает до 70 см в длину. У ужа овальная форма головы, по бокам которой могут быть ярко-желтые пятна. У гадюки треугольная форма головы и зигзагообразный рисунок на спине.

Что делать, если увидели змею? Эти пресмыкающиеся нападают только, если чувствуют опасность, поэтому:

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не делайте резких движений;

не трогайте змею;

медленно отступите назад.

Если вас укусила гадюка, нужно:

принять антигистаминный препарат;

пить много воды;

вызвать скорую или самостоятельно приехать в больницу.

Что нельзя делать при укусе гадюки:

накладывать жгут;

надрезать кожу на месте укуса;

пить алкоголь.