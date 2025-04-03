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Фото Pxhere
Общество

Рязанцев предупредили о ядовитой гадюки, которая проснулась в области

Анастасия Мериакри

В Рязанской области с началом весны просыпаются змеи. Чаще всего можно встретить безобидного ужа, но в области водятся и гадюки — один из видов ядовитых змей. Об этом сообщает минестерство природы области.

Как отличить гадюку от безобидного ужа? Длина тела ужа до 1,5 м, в то время как гадюка достигает до 70 см в длину. У ужа овальная форма головы, по бокам которой могут быть ярко-желтые пятна. У гадюки треугольная форма головы и зигзагообразный рисунок на спине.

Что делать, если увидели змею? Эти пресмыкающиеся нападают только, если чувствуют опасность, поэтому:

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  • не делайте резких движений;
  • не трогайте змею;
  • медленно отступите назад.

Если вас укусила гадюка, нужно:

  • принять антигистаминный препарат;
  • пить много воды;
  • вызвать скорую или самостоятельно приехать в больницу.

Что нельзя делать при укусе гадюки:

  • накладывать жгут;
  • надрезать кожу на месте укуса;
  • пить алкоголь.
Рязанцев предупредили о ядовитой гадюки, которая проснулась в области Длина тела ужа до 1,5 м, в то время как гадюка достигает до 70 см в длину. У гадюки треугольная форма головы и зигзагообразный рисунок на спине.
Фото: минприроды Рязанской области
Рязанцев предупредили о ядовитой гадюки, которая проснулась в области Длина тела ужа до 1,5 м, в то время как гадюка достигает до 70 см в длину. У гадюки треугольная форма головы и зигзагообразный рисунок на спине.
Фото: минприроды Рязанской области
Рязанцев предупредили о ядовитой гадюки, которая проснулась в области Длина тела ужа до 1,5 м, в то время как гадюка достигает до 70 см в длину. У гадюки треугольная форма головы и зигзагообразный рисунок на спине.
Фото: минприроды Рязанской области
Рязанцев предупредили о ядовитой гадюки, которая проснулась в области Длина тела ужа до 1,5 м, в то время как гадюка достигает до 70 см в длину. У гадюки треугольная форма головы и зигзагообразный рисунок на спине.
Фото: минприроды Рязанской области
Рязанцев предупредили о ядовитой гадюки, которая проснулась в области Длина тела ужа до 1,5 м, в то время как гадюка достигает до 70 см в длину. У гадюки треугольная форма головы и зигзагообразный рисунок на спине.
Фото: минприроды Рязанской области
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