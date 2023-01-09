Рязанцев предупредили о близости африканской чумы свиней к региону

В Управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям заявили, что в 2022 году были зафиксированы вспышки африканской чумы свиней в субъектах, граничащих с Рязанской области. В связи с этим в регионе проводятся необходимые мероприятия, предотвращающих распространение инфекции.

Сотрудниками ведомства совместно с представителями Минприроды Рязанской области в декабре 2022 года был организован отбор проб смывов с подкормочных площадок в местах концентрации диких кабанов в Чучковском, Шацком, Клепиковском, Касимовском, Сараевском районах. Также в ходе мероприятий осматривалась площадь обитания и подкормки животных, пути их миграции.

— Особое внимание уделялось муниципальным районам Рязанской области, где ранее отмечалась высокая плотность популяции дикого кабана, — говорится в сообщении.

На базе тульской испытательной лаборатории провели исследоваения отобранных образцов. Вирус африканской чумы свиней в них не обнаружен.