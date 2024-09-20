Пятница, 20 сентября, 2024

Рязанцев беспокоит состояние тротуара на улице Тимакова и дороги на улице Лесной в поселке Мирный

Автор: Кристина Аманн

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Фото: admrzn.ru/

Глава администрации города Рязани Виталий Артемов провел личный прием граждан 19 сентября. В этот день он ответил на вопросы местных жителей, касающихся ЖКХ, ремонта дорожного покрытия и другие.

Пресс-служба мэрии отметила, что рязанцев беспокоит состоянии дороги на улице Лесной в поселке Мирный и тротуара на улице Тимакова. Артемов поручил управлению дорожного хозяйства и транспорта связаться с заявителем и выехать вместе с ним по указанным адресам. После того, как будет завершен осмотр, будут рассмотрены варианты решения проблемы.

В ходе личного приема также поступили вопросы, которые касались улучшения жилищных условий и работы управляющей компании. По всем обращениям граждан Виталий Артёмов дал соответствующие поручения структурным подразделениям городской администрации.

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