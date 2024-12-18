Рязанцам расскажут об истории и традициях области

В 2024 году общество «Знание» организовало 640 лекций для более чем 37 тысяч рязанцев. Местные отделения общества открыли в пяти, а в планах создать их во всех муниципалитетах. Об этом пишет губернатор области Павел Малков в своем телеграм-канале.

Глава региона сообщил, что Рязанская область совместно с обществом «Знание» запустила проект «Рязанский край – моя Россия». В рамках которого студентам, школьникам и работникам предприятий расскажут об истории и традициях Рязанской области, достижениях рязанцев.

«В следующем году останавливаться не планируем: еще больше лекций и больше интересных лекторов. Предложил одному из наших лекторов — ветерану СВО, гвардии подполковнику Роману Иголкину, прочитать лекцию в правительстве. Сам тоже с удовольствием послушаю», — пишет Павел Малков.

Лекции «Знания» проводят в Рязани и муниципалитетах, а также онлайн. Среди выступающих – учёные, деятели культуры и участники СВО. Записаться можно на официальном сайте. Там же собрана огромная библиотека полезных материалов: интересных статей и курсов для профессионального и личного развития.