Понедельник, 10 июня, 2024

Рязанцам рассказали, куда можно сдать батарейки

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/eco_pronsk

В Telegram-канале  «Эко-Пронск» опубликовали пост, в котором рязанцам рассказали, куда можно привезти отработанные батарейки.

Пункт приема открыт на Михайловском шоссе, дом 61. Он работает круглосуточно.

В посте сказано, что рязанцы зачастую привозят батарейки в пункт на Московском шоссе. Но пресс-служба компании просит этого не делать.

Старые батарейки не относятся к ТКО. В посте сообщается, что они являются отходами второго класса опасности и их должны принимать в управляющих организациях. Выбрасывать батарейки в мусорные баки на контейнерных площадках нельзя, так как они причиняют вред окружающей среде.

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