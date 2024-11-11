Рязанцам рассказали, какую функцию выполняют кабаньи чесалки

Сотрудники Окского заповедника на своей странице во «ВКонтакте» рассказали, для чего кабанам нужны сигнальные или маркировочные деревья. Охотники называют их еще «чесалка», «чесало», «чухало».

Отмечается, что кабаны чешутся о дерево боками не только с целью груминга. Животные таким образом наносят на ствол свой запах. Другие кабаны, пройдя мимо такого дерева, с помощью острейшего обоняния смогут «считать» информацию о своих соседях.

Так что «чесалка» — это прежде всего сигнал для своих сородичей.