Понедельник, 11 ноября, 2024
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Рязанцам рассказали, какую функцию выполняют кабаньи чесалки

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Кристина Аманн
Фото: vk.com/oksky_reserve

Сотрудники Окского заповедника на своей странице во «ВКонтакте» рассказали, для чего кабанам нужны сигнальные или маркировочные деревья. Охотники называют их еще «чесалка», «чесало», «чухало».

Отмечается, что кабаны чешутся о дерево боками не только с целью груминга. Животные таким образом наносят на ствол свой запах. Другие кабаны, пройдя мимо такого дерева, с помощью острейшего обоняния смогут «считать» информацию о своих соседях.

Так что «чесалка» — это прежде всего сигнал для своих сородичей.

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