Татьяна Проводина

Рязанцам рассказали, как не стать жертвой фальшивомонетчиков

Рязанцам рассказали, как не стать жертвой фальшивомонетчиков.

Простые правила напомнили в управлении МВД по Рязанской области. В ведомстве отметили, что чаще всего подделывают тысячерублёвые банкноты.

Большинство преступлений в сфере фальшивомонетничества раскрывается именно благодаря правильным действиям граждан, распознавшим фальшивку. Основные места сбыта фальшивок — рынки, АЗС, коммерческие киоски и предприятия малого бизнеса.

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, не следует разменивать купюры незнакомцам. При сделках купли-продажи авто или недвижимости наличность лучше проверить в банке. Валюту нельзя покупать у менял даже по более выгодному курсу. Очень внимательно нужно относиться к деньгам на рынках. Снимая деньги в банкомате, лучше сохранять чеки.

При обнаружении подозрительной банкноты нужно сразу обратиться в полицию. Сбыт — это уже преступление, – напомнили в областном УМВД.

Если вы заметили попытку сбыта фальшивки, запомните приметы сбытчика и его автотранспорт и обратитесь в полицию.

Поддельные банкноты отличаются от купюр Банка России.

Подделка более плотная на ощупь. Выбитые цифры 1000 шероховатые на ощупь. Металлическая защитная нить при просвете выглядит как пунктир и выполнена краской. При изменении угла наклона не появляются муаровые полосы. Гербы не меняют цвет при разглядывании купюры под разными углами.

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