Рязанцам рассказали, что делать при обнаружении беспилотника

В случае визуального обнаружения беспилотного летательного аппарата в воздушном пространстве либо на земле убедительная просьба сообщать об этом любыми доступными средствами по телефону «112».

В сообщении необходимо указать:

место и время обнаружения БПЛА, какие объекты расположены в районе его нахождения (многоэтажные дома, школы, сады, магазины и т.п.);

описание типа (квадрокоптерный или самолетный) и направление полета БПЛА (по возможности);

наличие или отсутствие на БПЛА средств поражения, фото- и видеосъемки, прикрепленных грузов (при наличии визуальных возможностей);

при наличии визуальных данных о лице, предположительно управляющем БПЛА (пилоте, операторе), сведения о его месторасположении, внешнем описании, используемом автотранспорте;

данные о себе: фамилию, имя, отчество, контактный телефон для связи;

иную информацию, имеющую значение для принятия решения о пресечении нахождения БПЛА в воздушном пространстве.

Кроме того, запущено мобильное приложение Радар.НФ, позволяющее сообщить об увиденных беспилотниках, взрывах, ракетах, неопознанных подозрительных объектах и деятельности диверсионно-разведывательной группы. Все сообщения незамедлительно передаются для обработки ответственным сотрудникам государственной власти. Помощь граждан в обнаружении летательных аппаратов крайне важна: оружие врага будет своевременно уничтожено.

Для работы в приложении, необходимо его скачать в RuStore и GooglePlay (доступно только для владельцев смартфонов на базе Android), авторизоваться в системе по номеру телефона и следовать инструкции:

1. Направить мобильное устройство в сторону направления объекта.

2. Выбрать тип объекта.

3. Нажать кнопку «Сообщить».

4. Сделайте фото объекта.

Скачать приложение https://onf.ru/radar Будьте бдительны.