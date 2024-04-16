Рязанцам рассказали, что делать при обнаружении беспилотника

В случае визуального обнаружения беспилотного летательного аппарата в воздушном пространстве либо на земле убедительная просьба сообщать об этом любыми доступными средствами по телефону «112».
В сообщении необходимо указать:
- место и время обнаружения БПЛА, какие объекты расположены в районе его нахождения (многоэтажные дома, школы, сады, магазины и т.п.);
- описание типа (квадрокоптерный или самолетный) и направление полета БПЛА (по возможности);
- наличие или отсутствие на БПЛА средств поражения, фото- и видеосъемки, прикрепленных грузов (при наличии визуальных возможностей);
- при наличии визуальных данных о лице, предположительно управляющем БПЛА (пилоте, операторе), сведения о его месторасположении, внешнем описании, используемом автотранспорте;
- данные о себе: фамилию, имя, отчество, контактный телефон для связи;
- иную информацию, имеющую значение для принятия решения о пресечении нахождения БПЛА в воздушном пространстве.
Кроме того, запущено мобильное приложение Радар.НФ, позволяющее сообщить об увиденных беспилотниках, взрывах, ракетах, неопознанных подозрительных объектах и деятельности диверсионно-разведывательной группы. Все сообщения незамедлительно передаются для обработки ответственным сотрудникам государственной власти. Помощь граждан в обнаружении летательных аппаратов крайне важна: оружие врага будет своевременно уничтожено.
Для работы в приложении, необходимо его скачать в RuStore и GooglePlay (доступно только для владельцев смартфонов на базе Android), авторизоваться в системе по номеру телефона и следовать инструкции:
1. Направить мобильное устройство в сторону направления объекта.
2. Выбрать тип объекта.
3. Нажать кнопку «Сообщить».
4. Сделайте фото объекта.
Скачать приложение https://onf.ru/radar Будьте бдительны.