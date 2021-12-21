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Вторник, 21 декабря, 2021
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Рязанцам предложили узнать о долгах

7info7

24 декабря по всей стране пройдет Всероссийская информационная акция «Узнай о своих долгах».

Цель акции — информирование населения о тех возможностях, которые предоставляют сегодня электронные сервисы ФССП России, в частности «Банк данных исполнительных производств», и мобильное приложение «ФССП», которые позволяют получить информацию о задолженности без необходимости личного визита к судебным приставам. Гражданам также окажут консультативную помощь по вопросам исполнительного производства.

В рамках акции сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области примут посетителей в здании железнодорожного вокзала «Рязань-2» с 11:00 до 13:00 и в торговом центре «Премьер» с 14:00 до 17:00.

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