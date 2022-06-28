Рязанцам напомнили о запрете на разведение костров и бесконтрольный пал травы

Жителям города напомнили, что из-за сухой и ветреной погодой в Рязани запрещены сжигание мусора и листвы, а также неконтролируемый пал сухой травы. Об этом сообщает сайт администрации Рязани со ссылкой на городское управление по делам ГО и ЧС.

Разведение огня запрещено в том числе с использованием любого оборудования в парках, скверах, лесах города и местах отдыха граждан.

Нарушение требований пожарной безопасности влечёт предупреждение или административный штраф. Для граждан штраф составит от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 6 до 15 тысяч, для юрлиц – 150-200 тысяч рублей.

Если нарушения допущены в условиях особого противопожарного режима, штрафы для всех категорий ещё выше.