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Вторник, 28 июня, 2022

Рязанцам напомнили о запрете на разведение костров и бесконтрольный пал травы

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Татьяна Проводина

Рязанцам напомнили о запрете на разведение костров и бесконтрольный пал травы

Tree фото создан(а) jcomp - ru.freepik.com

Жителям города напомнили, что из-за сухой и ветреной погодой в Рязани запрещены сжигание мусора и листвы, а также неконтролируемый пал сухой травы. Об этом сообщает сайт администрации Рязани со ссылкой на городское управление по делам ГО и ЧС.

Разведение огня запрещено в том числе с использованием любого оборудования в парках, скверах, лесах города и местах отдыха граждан.

Нарушение требований пожарной безопасности влечёт предупреждение или административный штраф. Для граждан штраф составит от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 6 до 15 тысяч, для юрлиц – 150-200 тысяч рублей.

Если нарушения допущены в условиях особого противопожарного режима, штрафы для всех категорий ещё выше.

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