Рязанцам напомнили о льготах ветеранам труда и военной службы

Министерство труда и соцзащиты населения Рязанской области рассказало о льготах, которые могут получить граждане, имеющие звание «Ветеран труда» и «Ветеран военной службы».

Этим людям положены:

— ежемесячная денежная выплата в размере 487,73 руб., включающая в себя набор социальных услуг, стоимость которого устанавливается в размере 48,75 руб. и включает оплату в размере 50% стоимости проезда железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении;

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— компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50% оплаты данных услуг.

Указанные меры предоставляются при соблюдении следующих условий:

1) место жительства (пребывания) на территории Рязанской области;

2) назначение пенсии по старости либо достижение возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

Для назначения ежемесячной денежной выплаты в числе необходимых документов заявителем предоставляется паспорт и удостоверение ветерана.

Для назначения компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг дополнительно необходима квитанция об оплате коммунальных услуг за последний месяц. Также для заполнения заявления могут потребоваться документы, удостоверяющие личность граждан, зарегистрированных совместно с заявителем. Если имеется намерение получать меры социальной поддержки через кредитные организации необходимо представить реквизиты расчетного счета.

Заявление о предоставлении мер социальной поддержки в адрес ГКУ РО «Управление социальной защиты населения Рязанской области» может быть представлено заявителем лично или представителем заявителя через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг либо посредством заказного почтового отправления с уведомлением о вручении.

Дополнительную информацию по данному вопросу можно получить по Единому социальному телефону: 8 (4912) 51-36-00 либо по телефону отдела социальной защиты населения по месту жительства.