Рязанцам напомнили, куда нужно обращаться по вопросу отлова безнадзорных животных

Мэрия Рязани напомнила рязанцам, куда нужно обращаться по вопросу отлова безнадзорных животных в городе.

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Заявки на отлов животных можно отправлять на телефон оперативного дежурного МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рязани» 25-00-53. Звонки принимаются круглосуточного.

Ответят на вопросы рязанцев по животным, обитающим на территории Октябрьского и Советского районов, в центре «Городская собака» с 08.00 до 20.00. Его телефон: +7(4912) 52-11-21.

Во вопросам отлова безнадзорных животных, обитающих на территории Московского и Железнодорожного районов, необходимо обращаться в МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными животными» по телефону (4912) 44-04-74 в будние дни с 09.00 до 17.00.