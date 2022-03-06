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Воскресенье, 6 марта, 2022

Рязанца приговорили к условному сроку за вождение в пьяном виде

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Рязанца приговорили к условному сроку за вождение в пьяном виде

Александр Ильин

Сараевский районный суд 2 марта приговорил 26-летнего местного жителя к условному сроку за повторное вождение автомобилем в пьяном виде, сообщает ИД «Пресса».

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Молодой человек привлекался к ответственности за пьяное вождение в июле 2019 года. Тогда его приговорили к 280 часам обязательных работ с лишением права управления транспортом на 2 года 6 месяцев.

В октябре 2019 года сараевец вновь сел за руль пьяным. Тогда суд приговорил его к 300 часам обязательных работ, лишил прав на 3 года.

В августе 2021 года его снова поймали нетрезвым за рулём. Теперь его лишили свободы условно с испытательным сроком 1 год, а также отобрали права на 3 года 3 месяца.

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