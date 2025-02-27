Рязанца обвиняют в наезде на человека

Прокуратура Рязанской области направила в суд уголовное дело о наезде на человека. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в апреле 2024 года обвиняемый, находясь за рулем автомобиля, двигаясь задним ходом, не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на пешехода. В результате ДТП последний получил тяжкие телесные повреждения.

Водитель, совершивший наезд, обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Рязани для рассмотрения.