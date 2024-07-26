Пятница, 26 июля, 2024

Рязань заняла 6 место в рейтинге самых загадочных городов для путешествий

Автор: 7info7

Опубликовано

Изображение от atlascompany на Freepik

Сервис бронирования жилья ТВИЛ.РУ составил ТОП самых загадочных городов России для путешествий по версии пользователей. В него попала Рязань.

Рязань оказалась на шестом месте. Эксперты сервиса отмечают: несмотря на то что современная версия города расположена не на месте старой Рязани, эта земля полна тайн, захоронений и загадок. Множество из них уже стали известны, однако некоторые всё ещё ждут своих исследователей, готовых их раскрыть. За Рязань проголосовали 5% участников опроса.

Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург. За ним расположились Калининград, Выборг, Переславль-Залесский и Тобольск.

Замыкают список самых загадочных городов для путешествий Гороховец, Светлогороск, Углич и Калязин.

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