Рязань заняла 3 место по снижению цен на жилье на вторичном рынке

По данным аналитиков рынка недвижимости, в августе 2024 года в Рязани произошло самое значительное снижение средней стоимости жилья на вторичном рынке среди городов России. Об этом сообщает РИА Новости.

Стоимость квадратного метра снизилась на 1,5%.

Максимальное понижение цен наблюдалось в Московской области (–2,8%), Санкт-Петербурге (–1,8%) и Рязани (–1,5%).

Самый большой рост стоимости квадратного метра на вторичном рынке жилья произошел в Краснодаре (+4,4%), Ленинградской области (+2,6%), Новосибирске (+2,1%), Томске (+2,1%), Тольятти (+2%), Воронеже (+2%), Казани (+1,8%), Санкт-Петербурге (+1,7%), Ставрополе (+1,7%) и Екатеринбурге (+1,7%).