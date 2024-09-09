Понедельник, 9 сентября, 2024

Рязань заняла 3 место по снижению цен на жилье на вторичном рынке

Автор: 7info7

Опубликовано

Изображение от rawpixel.com на Freepik

По данным аналитиков рынка недвижимости, в августе 2024 года в Рязани произошло самое значительное снижение средней стоимости жилья на вторичном рынке среди городов России. Об этом сообщает РИА Новости.

Стоимость квадратного метра снизилась на 1,5%.

Максимальное понижение цен наблюдалось в Московской области (–2,8%), Санкт-Петербурге (–1,8%) и Рязани (–1,5%).

Самый большой рост стоимости квадратного метра на вторичном рынке жилья произошел в Краснодаре (+4,4%), Ленинградской области (+2,6%), Новосибирске (+2,1%), Томске (+2,1%), Тольятти (+2%), Воронеже (+2%), Казани (+1,8%), Санкт-Петербурге (+1,7%), Ставрополе (+1,7%) и Екатеринбурге (+1,7%).

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Рязани затопило подъезд одного из многоквартирных домов

В России разрабатывают законопроект об обязательной процедуре примирения при разводе

В Рязанской области наркодельщик просил свою мать помочь ему с выращиванием конопли

В Рязанской области построили 40 км линий электроосвещения

В Рязанском районе мужчина вместе с двумя детьми перевернулся на квадроцикле и погиб

На улице Пойменной открылась новая спортивная площадка

Рязанские полицейские подтвердили гибель байкера в аварии на Первомайском проспекте

39-летний рязанец за сутки два раза угнал автомобиль, нанес ножевые ранения водителю и украл 13 тысяч рублей

В Рязани подвели итоги акции «Собери ребенка в школу»

В Москве спасатели эвакуируют 186-килограммового мужчину из квартиры

В Рязани расследуют уголовное дело после обращения защитников Грачиной рощи

ВСУ перебрасывают «уникальные» бригады под Курск