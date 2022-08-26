Пятница, 26 августа, 2022
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Рязань встала в 10-балльные пробки

В пятницу, 26 августа, в конце рабочего дня Рязань встала в 10-балльные пробки. Информацию о дорожной обстановке публикует сервис ЯндексПробки.

Серьёзно затруднено движение на Московском шоссе в сторону центра города, пробки на Первомайском проспекте, улицах Дзержинского, Есенина, Ленина.

Красным отмечен участок проезда Шабулина в сторону Канищево, в этом направлении проблематично ехать и по Северной окружной дороге.

Есть проблемы на Михайловском шоссе, улице Военных автомобилистов. Пробки на выезд из города по Куйбышевскому шоссе, затруднения на въезде в Дашково-Песочню.

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