В пятницу, 26 августа, в конце рабочего дня Рязань встала в 10-балльные пробки. Информацию о дорожной обстановке публикует сервис ЯндексПробки.

Серьёзно затруднено движение на Московском шоссе в сторону центра города, пробки на Первомайском проспекте, улицах Дзержинского, Есенина, Ленина.

Красным отмечен участок проезда Шабулина в сторону Канищево, в этом направлении проблематично ехать и по Северной окружной дороге.

Есть проблемы на Михайловском шоссе, улице Военных автомобилистов. Пробки на выезд из города по Куйбышевскому шоссе, затруднения на въезде в Дашково-Песочню.