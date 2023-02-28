Рязань вошла в топ-10 красивейших городов зимы

Рязань оказалась в десятке самых красивых городов зимы. Таковы результаты опроса сервиса бронирования Tvil.ru в социальных сетях.

За Рязань отдали свои голоса 3% участников исследования.

Гражданам предлагали ответить на вопрос, какой из городов был для них самым красивым этой зимой. Из вопроса исключили безусловных лидеров предыдущих исследований – Санкт-Петербург, Москву и Сочи.

Список возглавил Калининград. За него отдали свои голоса четверть респондентов. Возможно, европейская атмосфера Калининграда, то, что он напоминает зимой европейскую рождественскую открытку. Вторую строчку заняла Казань. Так проголосовали 19% участников опроса. Зимняя Казань, укрытая снегом, улица Баумана и разнообразные кафе на ней – всё это может послужить прекрасным фоном для зимней фотосессии. Тройку лидеров замыкает Иркутск с 14% голосов. Иркутск, несомненно, город с достаточно крепкими сибирскими морозами. Любят путешественники и прогуливаться по льду прекрасного озера Байкал. Четвёртую позицию заняла Вологда. 12% опрошенных отдали предпочтение городу. Вспомним, что и резиденция Деда Мороза находится в Вологодской области, в городе Великий Устюг. На пятом месте оказался Нижний Новгород, который выбрали 11% опрошенных. Это удивительный город, и особенно хороши виды от Кремлёвского холма на замерзшую реку. Шестую строчку занял Ярославль с 8% голосов. Конечно, зимой на набережной и у стрелки холодновато, но гости города всё равно гуляют там с удовольствием. А кроме набережной в Ярославле множество красивых и ярких старинных зданий, храмов, великолепно выглядящих на синем фоне морозного неба. На седьмом месте – Владимир с 5% голосов респондентов. Этот город одновременно древний и молодой. Люди здесь с удовольствием гуляют, ходят в театр, участвуют в народных гуляньях. Во Владимире гостям города всегда есть, чем себя занять. Рязань заняла восьмую позицию – за неё проголосовали 3% участников исследования. В Рязани зимой по-особенному красиво – снежные холмы, снежная стена древней крепости, мощные храмы… Мороз и солнце, которое отражается в золоте купола, в восхищённых глазах туристов… На девятой строчке оказалась Тверь с 2% голосов. Тверь понемногу превращается в интереснейший туристический центр, где хорошо и летом, и зимой. Первую десятку красивейших зимних городов замыкает Тула. За неё отдали свои голоса 1% участников опроса. Удивительно, что так мало: ведь реконструированный центр Тулы, её музеи, выставки и пешеходные улицы привлекают с каждым годом всё больше и больше гостей.