Рязань присоединилась к Всероссийскому мониторингу состояния вузовских музеев

23 сентября стартовал Всероссийский мониторинг состояния вузовских музеев, цель которого — выявить общую проблематику в функционировании университетских музеев и оказать помощь в развитии внутренних структур вузов. Об этом сообщила пресс-служба Рязанской гордумы.

Совместно с депутатом Рязанской областной Думы Еленой Синицей глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова посетила исторический и краеведческий музеи, расположенные в здании РГУ имени С. А. Есенина. Кроме того, в мероприятии приняли участие члены Молодежного парламента Рязанской городской Думы, председатель совета регионального отделения Российского Военно-исторического общества Александр Агарев, а также сотрудники университета.

В музеях РГУ имени С. А. Есенина хранятся уникальные экспонаты, которые знакомят с историей и культурой Рязанского края. Музеи являются структурными подразделениями вуза, не имеющими отдельного фондохранилища и штатных экскурсоводов. На данный момент финансирование музеев зависит от общевузовского бюджета, что ограничивает возможности их развития.

— Университетский музей играет главную роль в учебно-воспитательном процессе современной молодежи. Наличие вузовского музея на базе образовательного учреждения действительно важно, ведь это культурный феномен, который аккумулирует и осмысливает опыт многих поколений. Однако мы понимаем, что вузовские музеи сталкиваются с рядом проблем, поэтому наша задача провести аудит всех университетских музеев и понять, как мы можем улучшить их жизнь, — сказала Татьяна Панфилова, подчеркнув, что готова к предложениям и содействию по их реализации.

Всероссийский мониторинг состояния вузовских музеев продлится до декабря 2022 года. Его основная задача — оценка жизни университетских музеев, выявление их уникальных решений и сложностей, а также проработка предложений по регулированию нормативно-правовой базы их деятельности.