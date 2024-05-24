Рязань приняла XIX Летние спортивные игры ПАО «НК «Роснефть»

С 20 по 24 мая на Рязанской нефтеперерабатывающей компании прошли Летние спортивные игры ПАО «НК «Роснефть», в которых приняли участие 8 команд из Москвы, Брянска, Удмуртии и Рязани. В общей сложности в соревнованиях участвовали более 300 человек.

Состязания проходили в 11 дисциплинах: легкоатлетическая эстафета на 100 и 400 метров, 500 метров и 1 километр, баскетбол, волейбол, настольный теннис, шахматы, мини-футбол, перетягивание каната, гиря, ядро, бильярд и пулевая стрельба.

Заместитель генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды АО «РНПК» Евгений Макеев в приветственном слове отметил, что «Роснефть» — это большая трудовая семья со своими ценностями и деловой культурой. Он подчеркнул, что такие масштабные спортивные мероприятия позволяют коллегам из разных компаний познакомиться и обсудить важные вопросы, а также способствуют укреплению корпоративного единства и командного духа.

В первый игровой день определились победители и призёры в гиревом спорте, бильярде и настольном теннисе (мужчины). Во второй день прошли эстафеты на короткие и длинные дистанции, а также соревнования по толканию ядра, силовому двоеборью (гиря, ядро) и настольному теннису среди женщин. В шахматах определялись лучшие игроки. Третий день игр продолжился состязаниями в пулевой стрельбе.

В командных видах спорта — волейболе, баскетболе и мини-футболе — лидеры определились по результатам полуфиналов и финальных игр. Самые зрелищные соревнования — перетягивание каната — состоялись также в заключительный день игр и помогли выявить команду-победителя.

В общекомандном зачёте спортсмены РНПК заняли второе место, уступив команде АО «Удмуртнефть» имени В. И. Кудинова, которая стала первой.

«Роснефть» активно развивает спорт и пропагандирует здоровый образ жизни как среди населения в регионах своей деятельности, так и среди сотрудников Компании. Ежегодно проводятся Зимние и Летние игры, в которых участвуют более 60% сотрудников Рязанской НПК. Для участия в играх сотрудники проходят отбор на внутренних соревнованиях.

Первые спортивные состязания «Роснефти» состоялись в 2005 году и были приурочены к 10-летию Компании. С тех пор соревнования стали неотъемлемой частью корпоративной культуры Компании. Летние игры — это яркий пример эффективной популяризации здорового образа жизни, укрепления духа товарищества и поддержки массового спорта и добрых традиций.