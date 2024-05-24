Пятница, 24 мая, 2024

Рязань приняла XIX Летние спортивные игры ПАО «НК «Роснефть»

Автор: 7info

Опубликовано

С 20 по 24 мая на Рязанской нефтеперерабатывающей компании прошли Летние спортивные игры ПАО «НК «Роснефть», в которых приняли участие 8 команд из Москвы, Брянска, Удмуртии и Рязани. В общей сложности в соревнованиях участвовали более 300 человек.

Состязания проходили в 11 дисциплинах: легкоатлетическая эстафета на 100 и 400 метров, 500 метров и 1 километр, баскетбол, волейбол, настольный теннис, шахматы, мини-футбол, перетягивание каната, гиря, ядро, бильярд и пулевая стрельба.

Заместитель генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды АО «РНПК» Евгений Макеев в приветственном слове отметил, что «Роснефть» — это большая трудовая семья со своими ценностями и деловой культурой. Он подчеркнул, что такие масштабные спортивные мероприятия позволяют коллегам из разных компаний познакомиться и обсудить важные вопросы, а также способствуют укреплению корпоративного единства и командного духа.

В первый игровой день определились победители и призёры в гиревом спорте, бильярде и настольном теннисе (мужчины). Во второй день прошли эстафеты на короткие и длинные дистанции, а также соревнования по толканию ядра, силовому двоеборью (гиря, ядро) и настольному теннису среди женщин. В шахматах определялись лучшие игроки. Третий день игр продолжился состязаниями в пулевой стрельбе.

В командных видах спорта — волейболе, баскетболе и мини-футболе — лидеры определились по результатам полуфиналов и финальных игр. Самые зрелищные соревнования — перетягивание каната — состоялись также в заключительный день игр и помогли выявить команду-победителя.

В общекомандном зачёте спортсмены РНПК заняли второе место, уступив команде АО «Удмуртнефть» имени В. И. Кудинова, которая стала первой.

«Роснефть» активно развивает спорт и пропагандирует здоровый образ жизни как среди населения в регионах своей деятельности, так и среди сотрудников Компании. Ежегодно проводятся Зимние и Летние игры, в которых участвуют более 60% сотрудников Рязанской НПК. Для участия в играх сотрудники проходят отбор на внутренних соревнованиях.

Первые спортивные состязания «Роснефти» состоялись в 2005 году и были приурочены к 10-летию Компании. С тех пор соревнования стали неотъемлемой частью корпоративной культуры Компании. Летние игры — это яркий пример эффективной популяризации здорового образа жизни, укрепления духа товарищества и поддержки массового спорта и добрых традиций.

Рязань приняла XIX Летние спортивные игры ПАО «НК «Роснефть»
Рязань приняла XIX Летние спортивные игры ПАО «НК «Роснефть»
Рязань приняла XIX Летние спортивные игры ПАО «НК «Роснефть»
Рязань приняла XIX Летние спортивные игры ПАО «НК «Роснефть»
Рязань приняла XIX Летние спортивные игры ПАО «НК «Роснефть»
Рязань приняла XIX Летние спортивные игры ПАО «НК «Роснефть»
Рязань приняла XIX Летние спортивные игры ПАО «НК «Роснефть»
Рязань приняла XIX Летние спортивные игры ПАО «НК «Роснефть»
Рязань приняла XIX Летние спортивные игры ПАО «НК «Роснефть»
Рязань приняла XIX Летние спортивные игры ПАО «НК «Роснефть»
Рязань приняла XIX Летние спортивные игры ПАО «НК «Роснефть»
Рязань приняла XIX Летние спортивные игры ПАО «НК «Роснефть»
Рязань приняла XIX Летние спортивные игры ПАО «НК «Роснефть»
Рязань приняла XIX Летние спортивные игры ПАО «НК «Роснефть»
Рязань приняла XIX Летние спортивные игры ПАО «НК «Роснефть»
Рязань приняла XIX Летние спортивные игры ПАО «НК «Роснефть»
Рязань приняла XIX Летние спортивные игры ПАО «НК «Роснефть»
Рязань приняла XIX Летние спортивные игры ПАО «НК «Роснефть»
Рязань приняла XIX Летние спортивные игры ПАО «НК «Роснефть»
Рязань приняла XIX Летние спортивные игры ПАО «НК «Роснефть»
Рязань приняла XIX Летние спортивные игры ПАО «НК «Роснефть»
Рязань приняла XIX Летние спортивные игры ПАО «НК «Роснефть»
Рязань приняла XIX Летние спортивные игры ПАО «НК «Роснефть»

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