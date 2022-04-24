Рязань приняла участие в музыкально-патриотическом марафоне «ZаРоссию»

В субботу, 23 апреля, во Дворце спорта «Олимпийский» Рязани прошёл музыкально-патриотический марафон «ZаРоссию». Рязань получила эстафету от города воинской славы — Орла. Всего же марафон охватит более 30 населенных пунктов в Центральном, Северо-Западном, Южном, Приволжском, Уральском, Сибирском федеральных округах.

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Со словами приветствия к зрителям, участникам, организаторам марафона обратился депутат Госдумы от Рязанской области, Герой России Андрей Красов.

— Рязань всегда гордилась своими воинами! Более 300 тысяч наших земляков ушли на фронт в годы Великой Отечественной войны, чтобы в жестокой схватке спасти Отечество. Наши деды и прадеды сломали хребет фашистскому зверю и одержали Победу! Мы гордимся нашими десантниками! Они всегда с честью выполняют свой воинский долг, восстанавливая справедливость и защищая мирное население, — сказал Андрей Красов. — Сегодня ребятам на Украине нужна наша поддержка, вера в них. Мы ждем их домой живыми и невредимыми! Мы верим, что они победят! Благодарю всех, каждого, кто пришёл сюда по зову души. Сегодня мы сплотились, чтобы сказать: «Мы Zа мир без нацизма»!

Член Союза писателей Донецкой народной республики и Союза писателей России Анна Ревякина рассказала рязанцам о том, что происходило на Донбассе последние 8 лет, что происходит сейчас. В стихотворной форме поэтесса поведала о мыслях, чувствах, переживаниях и надеждах тех, что много лет жил в окопах под несмолкаемой канонадой обстрелов.

Марафон продолжился концертом. Перед рязанцами выступили известные российские музыканты — Джанго (Алексей Поддубный), Анна Семенович, солист Мариинского театра Василий Герелло, местные исполнители.

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После выступления с представителями рязанских СМИ пообщалась Анна Семенович.

— В Рязани фантастическая публика. Неимоверная отдача. Плюс мне приятно выступать в Ледовом дворце, ведь когда-то я профессионально занималась фигурным катанием, — поделилась впечатлениями от приема певица. — Быть патриотом — это любить свою страну. Считаю, что прямая обязанность артиста — выступать для людей, дарить радость, позитив даже в сложные моменты жизни. Верю, что вместе мы — сила. Это прекрасный посыл для подобного марафона.

Алексей Поддубный рассказал, что ездит на Донбасс с 2015 года, поэтому не мог не принять участие в марафоне «ZаРоссию».

— У меня большой опыт выступлений и перед военными, и перед гражданскими людьми, — сказал Джанго.

Кульминацией марафона стала общероссийская эстафета «Свет наших сердец» во имя дружбы, помощи и милосердия — объединяющее событие проекта.

По официальным данным, субботним вечером в Ледовом дворце собралось 2300 рязанцев.

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