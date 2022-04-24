Рязань приняла участие в музыкально-патриотическом марафоне «ZаРоссию»

В субботу, 23 апреля, во Дворце спорта «Олимпийский» Рязани прошёл музыкально-патриотический марафон «ZаРоссию». Рязань получила эстафету от города воинской славы — Орла. Всего же марафон охватит более 30 населенных пунктов в Центральном, Северо-Западном, Южном, Приволжском, Уральском, Сибирском федеральных округах.
Со словами приветствия к зрителям, участникам, организаторам марафона обратился депутат Госдумы от Рязанской области, Герой России Андрей Красов.
Член Союза писателей Донецкой народной республики и Союза писателей России Анна Ревякина рассказала рязанцам о том, что происходило на Донбассе последние 8 лет, что происходит сейчас. В стихотворной форме поэтесса поведала о мыслях, чувствах, переживаниях и надеждах тех, что много лет жил в окопах под несмолкаемой канонадой обстрелов.
Марафон продолжился концертом. Перед рязанцами выступили известные российские музыканты — Джанго (Алексей Поддубный), Анна Семенович, солист Мариинского театра Василий Герелло, местные исполнители.
После выступления с представителями рязанских СМИ пообщалась Анна Семенович.
Алексей Поддубный рассказал, что ездит на Донбасс с 2015 года, поэтому не мог не принять участие в марафоне «ZаРоссию».
Кульминацией марафона стала общероссийская эстафета «Свет наших сердец» во имя дружбы, помощи и милосердия — объединяющее событие проекта.
По официальным данным, субботним вечером в Ледовом дворце собралось 2300 рязанцев.
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